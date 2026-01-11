Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Formazioni ufficiali: Vanoli sceglie i fedelissimi. Davanti torna Kean

partite

Formazioni ufficiali: Vanoli sceglie i fedelissimi. Davanti torna Kean

Formazioni ufficiali Kean
La Fiorentina affronta il Milan, ecco le formazoni. Vanoli sceglie di affidarsi ai suoi fedelissimi
Redazione VN

Fiorentina e Milan si sfidano allo Stadio Franchi. Una gara importantissima, vista la posta in palio tra le due squadra. Le formazioni ufficiali scelte da Vanoli ed Allegri:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Ndour, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

MILAN (3-5-2-):Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri

 

Leggi anche
Lazio-Fiorentina, formazioni ufficiali: torna Gosens, ma Kean va in panchina!
Fiorentina-Cremonese, formazioni ufficiali: gioca Piccoli, Solomon dalla panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA