Formazioni ufficiali: Vanoli sceglie i fedelissimi. Davanti torna Kean

Fiorentina e Milan si sfidano allo Stadio Franchi. Una gara importantissima, vista la posta in palio tra le due squadra. Le formazioni ufficiali scelte da Vanoli ed Allegri:
La Fiorentina affronta il Milan, ecco le formazoni. Vanoli sceglie di affidarsi ai suoi fedelissimi
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Ndour, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli
MILAN (3-5-2-):Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri
