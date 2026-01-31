Il Napoli ospita la Fiorentina al “Diego Armando Maradona” nella sfida valida per il 23° turno di Serie A (DOVE VEDERLA), un incrocio che mette in palio punti pesantissimi su entrambi i fronti della classifica: Scudetto da una parte, salvezza dall’altra.
partite
Napoli-Fiorentina, formazioni ufficiali: ancora Solomon, scelto l’attaccante
Antonio Conte e Paolo Vanoli hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione, confermando scelte che raccontano bene il momento delle due squadre.
Il Napoli si schiera con il 3-4-2-1: tra i pali Meret, difesa a tre composta da Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno. Sulle corsie Gutierrez e Spinazzola, in mezzo al campo Lobotka e McTominay. Alle spalle di Hojlund agiranno Vergara ed Elmas.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.
La Fiorentina risponde con il 4-1-4-1: De Gea in porta, linea difensiva con Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens. Davanti alla difesa Fagioli, mentre sulla linea dei quattro centrocampisti spazio a Solomon, Brescianini, Fabbian e Gudmundsson. In attacco Piccoli sarà il riferimento offensivo.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Fabbian, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA