Cronache di Spogliatoio riporta aggiornamenti riguardo alla possibile chiamata della Fiorentina all'ex, immenso bomber gigliato, Gabriel Omar Batistuta (l'intervista). Negli ultimi giorni, infatti, tramite altri ex calciatori legati alla Fiorentina, sarebbe stato rinnovato l’invito a Batigol per una visita al Viola Park e un incontro con i dirigenti. Le chiacchiere negli ultimi anni, però, si sono fermate solo a un possibile ruolo da ambasciatore viola nel mondo.
VIOLA NEWS news viola Batistuta, la Fiorentina pronta ad invitare al Viola Park l’ex bomber gigliato
news viola
Batistuta, la Fiorentina pronta ad invitare al Viola Park l’ex bomber gigliato
Dopo le polemiche a seguito dell'ultima intervista rilasciata dallo storico bomber viola, si prospetta a breve un invito al Viola Park per il Re Leone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA