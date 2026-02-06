L'ex viola Gabriel Omar Batistuta, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del modo in cui reagirebbe ad un'eventuale chiamata da parte della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Batistuta: “Due proprietà dopo Cecchi Gori, non mi considerano e non è bello”
altre news
Batistuta: “Due proprietà dopo Cecchi Gori, non mi considerano e non è bello”
Le parole di Gabriel Omar Batistuta su una possibile chiamata da parte della Fiorentina
La riceverei volentieri la chiamata, ma non sono uno che chiede. Quello che sto raccontando è la realtà. Non sto dicendo che va bene o che va male, quello che sta succedendo. Dopo Cecchi Gori sono passate due società e nessuno mi ha chiamato. Se dovesse arrivare non mi sentirei dimenticato, mi sentirei ricordato o riconosciuto, preso in considerazione: ti da vita. Tutto quello che hai dato lo hai fatto non per niente. Se potessi entrerei in campo a calciare o ad aiutare la Fiorentina. E' quello che sento. A Firenze sono amato e lo so. E' la stessa cosa che io sento per loro, per tutta la città. Lo sentivo prima quando giocavo e lo sentirò fino alla morte.
La dirigenza—
Ma i tifosi non sono i dirigenti della Fiorentina. I dirigenti prendono le decisioni e quando c'è qualcuno che prende le decisioni nella tua squadra e non ti tiene in considerazione non è una bella cosa. La chiamata me l'aspettavo quando avevo smesso. Sarebbe una bella cosa, ma non dipende da me o dai tifosi. Dipende da gente che ha altri interessi. Mi è dispiaciuto, ma li ho capiti, magari non sono importante. Ma ha fatto male.
© RIPRODUZIONE RISERVATA