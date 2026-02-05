Vlahovic accelera verso il rientro: dopo l’operazione al flessore ha ripreso a lavorare alla Continassa e l’obiettivo concreto è tornare in campo a inizio marzo, al termine della riatletizzazione.
Vlahovic tra poco in campo, ma poi? Rinnovo in stallo, da marzo può cambiare tutto
Fuori dal campo, però, lo scenario è bloccato: nessun dialogo per il rinnovo con la Juventus e contratto in scadenza a giugno. Dal 1° febbraio infatti può firmare un pre-accordo con un altro club. Milan interessato, Inter sullo sfondo e diverse big europee informate, ma pesa la richiesta di un ricco bonus alla firma.
La Juve intanto blinda Yildiz (6 milioni fino al 2030) fissando il nuovo tetto salariale: per Vlahovic, che guadagna il doppio, il rinnovo appare sempre più lontano. Tra recupero fisico e futuro in bilico, marzo può segnare l’inizio della sua ultima corsa in bianconero.
