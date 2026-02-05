Emiliano Viviano riapre una pagina delicata della storia recente viola. Intervenuto al canale arenasportium.fun, l’ex portiere della Fiorentina ha raccontato un retroscena legato all’addio di Valon Behrami nell’estate del 2012, quando il centrocampista passò al Napoli finendo nel mirino di gran parte del tifo gigliato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Behrami “traditore” va al Napoli, Viviano svela: “E’ stata colpa di Montella”
altre news
Behrami “traditore” va al Napoli, Viviano svela: “E’ stata colpa di Montella”
Le parole di Viviano sul trasferimento di Behrami al Napoli nell'estate del 2012
«Racconto questo fatto perché è andata in prescrizione e perché i Della Valle non sono più presidenti. Prima dell’arrivo di Montella, Valon Behrami era l’idolo di tutti a Firenze e anche lui era legatissimo a Firenze, lo sentivo innamorato. Arriva l’allenatore nuovo e dice “io Behrami non lo voglio”. È un diritto dell’allenatore, assolutamente, ma è per questo che è andato al Napoli, passando però come traditore a Firenze».
Viviano ha poi aggiunto: «Io vi assicuro che se non fosse successo questo Behrami non sarebbe mai e poi mai andato via, al 100%. La società ovviamente ha tutelato se stessa. Il calciatore poi è andato a Napoli ed è passato sopra alla faccenda. Però rimane una cosa sbagliata».
© RIPRODUZIONE RISERVATA