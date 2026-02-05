Behrami “traditore” va al Napoli, Viviano svela: “E’ stata colpa di Montella”

«Racconto questo fatto perché è andata in prescrizione e perché i Della Valle non sono più presidenti. Prima dell’arrivo di Montella, Valon Behrami era l’idolo di tutti a Firenze e anche lui era legatissimo a Firenze, lo sentivo innamorato. Arriva l’allenatore nuovo e dice “io Behrami non lo voglio”. È un diritto dell’allenatore, assolutamente, ma è per questo che è andato al Napoli, passando però come traditore a Firenze».