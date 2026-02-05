Castrovilli al Cesena: “La 8 come a Firenze. Il mio ricordo di Ribery e Boateng”

Dopo una prima parte di stagione al Bari, l'ex viola Gaetano Castrovilli è ufficialmente un nuovo giocatore del Cesena. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione:
Gaetano Castrovilli si presenta come un nuovo giocatore del Cesena
Arrivo da alcuni anni in cui non sono stato bene fisicamente, per questo ho deciso di riparti dalla Serie B, un campionato importante. Voglio testare la mia tenuta in un campionato fisico. Con il Cesena è stata una trattativa veloce, appena ho sentito di questa opportunità ero molto entusiasta e sono contento della scelta. Penso che tutti a volte bisogna metterci in discussione, è stato difficile perché l'ho accusata mentalmente, ma l'importante è ripartire.
La scelta del numero di maglia—
Ho preso la 8 perché il primo anno in Serie A a Firenze avevo quella. Mi ha portato fortuna e ho deciso di riprenderla. Ho fatto tante esperienza, ma quella è la più importante. Ho conosciuto gente del calibro di Ribery e Boateng. Sono rimasto sorpreso dalla loro umiltà , una qualità che in un giocatore è importante perché si cresce pure se sei autocritico.
