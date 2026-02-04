Ds Sampdoria: “Barak ci ha portato 7-8 punti, mai stato in uscita”

Antonin Barak dopo alcune stagion i difficili, ha deciso di ripartire dalla Sampdoria. Il centrocampista è in prestito dalla Fiorentina, ed a gennaio sono circolate alcune voci su di lui. Andrea Mancini, ds del club, in conferenza stampa ha parlato proprio di Barak. Queste le sue parole sul centrocampista ceco:

Niente cessione

"Barak non è stato mai in uscita. Un giocatore su cui crediamo. A Firenze era fuori rosa, ci ha messo un po' di più per entrare in forma, è alto fisicamente. Antony ci ha portato 7-8 punti, a Empoli ha fatto l'assist a Cuni, poi si è preso un rigore in casa, il gol con la Reggiana. Poi ovvio lui può fare di più, come tutti. Ma io sono contento dell'apporto che ci ha dato Barak"