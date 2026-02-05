Ds Venezia: “Nicolussi patrimonio. A Firenze non ha avuto modo di esprimersi”

Il direttore sportivo e general manager del Venezia, Filippo Antonelli , ha analizzato in conferenza stampa il mercato invernale dei lagunari, soffermandosi anche su Hans Nicolussi Caviglia , centrocampista di proprietà del club arancioneroverde reduce dalla prima parte di stagione alla Fiorentina e ora passato al Parma.

Antonelli ha dedicato un passaggio specifico al giocatore: «Un pensiero particolare va a Nicolussi Caviglia, un nostro patrimonio tecnico ed economico. A Firenze, in una prima parte di stagione complicata, non ha avuto modo di esprimersi al suo livello trovando poca continuità. La scelta di trasferirsi al Parma nasce proprio dalla volontà di dargli spazio per tornare ai livelli che aveva mostrato lo scorso anno con la nostra maglia. In caso di permanenza in Serie A potrà essere riscattato dal Parma».