Torino, i convocati da Baroni: il punto su Adams e Simeone

Il Torino ha da poco comunicato i suoi convocati per la partita di stasera al Franchi con la Fiorentina di Vanoli. I granata, nonostante gli ultimi acciacchi, avranno a disposizione per il proprio reparto avanzato sia Che Adams che l'ex viola Giovanni Simeone. Ecco di seguito i convocati dal tecnico dei granata: Israel, Paleari, Siviero; Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen; Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Perciun, Tameze; Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.