VIOLA NEWS news viola Torino, i convocati da Baroni: il punto su Adams e Simeone

news viola

Torino, i convocati da Baroni: il punto su Adams e Simeone

Baroni
I convocati da Baroni
Redazione VN

Il Torino ha da poco comunicato i suoi convocati per la partita di stasera al Franchi con la Fiorentina di Vanoli. I granata, nonostante gli ultimi acciacchi, avranno a disposizione per il proprio reparto avanzato sia Che Adams che l'ex viola Giovanni Simeone. Ecco di seguito i convocati dal tecnico dei granata: Israel, Paleari, Siviero;  Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen; Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Perciun, Tameze; Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.

Baroni
GENOA, ITALY - APRIL 23: Marco Baroni, head coach of Lazio, looks on prior to kick-off in the Serie A match between Genoa and SS Lazio at Stadio Luigi Ferraris on April 23, 2025 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)
Leggi anche
Batistuta, la Fiorentina pronta ad invitare al Viola Park l’ex bomber gigliato
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA