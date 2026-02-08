Martorelli: “Due punti che pesano come un macigno. Mercato? Ecco cosa serviva”

Il procuratore Giocondo Martorelli si è espresso così dopo il pareggio della Fiorentina contro il Torino per 2-2: "Questo pareggio al 94' è frutto di una situazione particolare, negativa. La Fiorentina l'aveva ribaltata. La classifica è ancora deficitaria e questo risultato avrebbe dato ancora più morale. I due punti pesano quanto un macigno, perderli alla fine è negativo".

Ha poi continuato in merito agli acquisti del mercato di gennaio su Tmw: "Non è facile operare in maniera determinante in una squadra che è in una situazione deficitaria. I calciatori bravi chi li ha se li tiene. Paratici ha cercato di dare un’immagine nuova ad una società che aveva già speso tanto in estate. Un difensore in più sarebbe stato utile".