Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulle pagine del Messaggero ha commentato il progetto per la riqualificazione dello stadio Flaminio. Il patron biancoceleste lo ha paragonato all'altro impianto realizzato da Nervi, il Franchi di Firenze:
Lotito per lo stadio guarda a Firenze: “Progetto del Flaminio come il Franchi”
Il patron biancoceleste Lotito ha paragonato il progetto del Flaminio all'altro impianto realizzato da Nervi, il Franchi di Firenze
Il nostro progetto prende spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze e del Flaminio. Possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi.
Un investimento totale da oltre 480 milioni di euro, quello che attende la Lazio sul Flaminio, per un progetto architettonico da 50mila posti di capienza sugli spalti.
