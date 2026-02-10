Fiorentina, che sprecona: tutti i punti buttati da situazione di vantaggio

Viola News
Fiorentina, con il Torino l’ennesima occasione sprecata: tantissimi i punti persi da situazioni di vantaggio in stagione
Il pareggio con il Torino riaccende un tema ormai ricorrente in casa viola: la Fiorentina continua a sprecare occasioni preziose. Dall’inizio del campionato, la squadra ha dilapidato 22 punti da situazioni di vantaggio (QUELLI NEI MINUTI DI RECUPERO), un dato pesantissimo che racconta meglio di ogni parola i limiti di questa stagione.

Una tendenza che si ripete con inquietante regolarità. Gol subiti nei minuti finali, partite apparentemente in controllo e poi sfuggite di mano, errori individuali e scelte discutibili nei momenti decisivi. Episodi che hanno inciso in maniera diretta sulla classifica e che oggi tengono la Fiorentina lontana da una posizione più tranquilla.

Il problema non sembra solo tecnico. La gestione mentale delle gare continua a essere un nodo irrisolto: quando la pressione aumenta, la squadra fatica a mantenere lucidità e solidità. Anche contro il Torino, dopo un finale confuso, è arrivata l’ennesima occasione persa.

Ora il rischio è chiaro: senza un’inversione di tendenza, quanto di buono viene costruito durante le partite rischia di essere vanificato. I numeri parlano chiaro e impongono una riflessione profonda, perché 22 punti lasciati per strada pesano come un macigno sull’intera stagione. Lo scrive La Repubblica.

