Il pareggio con il Torino riaccende un tema ormai ricorrente in casa viola: la Fiorentina continua a sprecare occasioni preziose. Dall’inizio del campionato, la squadra ha dilapidato 22 punti da situazioni di vantaggio (QUELLI NEI MINUTI DI RECUPERO), un dato pesantissimo che racconta meglio di ogni parola i limiti di questa stagione.
Repubblica Firenze
Fiorentina, che sprecona: tutti i punti buttati da situazione di vantaggio
Una tendenza che si ripete con inquietante regolarità. Gol subiti nei minuti finali, partite apparentemente in controllo e poi sfuggite di mano, errori individuali e scelte discutibili nei momenti decisivi. Episodi che hanno inciso in maniera diretta sulla classifica e che oggi tengono la Fiorentina lontana da una posizione più tranquilla.
Il problema non sembra solo tecnico. La gestione mentale delle gare continua a essere un nodo irrisolto: quando la pressione aumenta, la squadra fatica a mantenere lucidità e solidità. Anche contro il Torino, dopo un finale confuso, è arrivata l’ennesima occasione persa.
Ora il rischio è chiaro: senza un’inversione di tendenza, quanto di buono viene costruito durante le partite rischia di essere vanificato. I numeri parlano chiaro e impongono una riflessione profonda, perché 22 punti lasciati per strada pesano come un macigno sull’intera stagione. Lo scrive La Repubblica.
