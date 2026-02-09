10 punti persi dal 90′ in poi: tutti gli errori che rischiano di diventare fatali

Fiorentina regina per punti persi nei minuti finali in questa stagione: ripercorriamo tutti gli errori commessi

Matteo Bardelli Redattore 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 22:29)

La Fiorentina è la regina, in negativo, di questo campionato di Serie A per quanto riguarda i punti persi dal 90' in poi. Un dato allarmante che sta condannando la squadra viola in questa stagione, perché sono addirittura 10. Un numero enorme se pensiamo a quanto potessero fare comodo in questo momento, che ti assicurava una tranquillità tale da poter giocare con tutt'altra mentalità. E tutto ha avuto inizio immediatamente, dalla prima giornata di Serie A di questa stagione 2025/26. Andiamo a ripercorrere tutti i momenti, focalizzandoci anche sugli errori individuali, o di reparto, che sono stati commessi.

Gol Luperto in Cagliari-Fiorentina — Era la prima giornata del campionato e la squadra viola, dopo una partita negativa, era riuscita a passare in vantaggio grazie a Mandragora. Poi, nel finale, punizione dalla trequarti per la squadra sarda, guadagnata da Gaetano sul pressing di Mandragora. Lo stesso centrocampista del Cagliari poi, battendo il calcio da fermo, mette dentro un pallone velenoso e Luperto, tutto solo perché partito da dietro, batte un De Gea imperfetto. Ma in quell'occasione la difesa viola, con una marcatura a zona, rimase immobile. Era il minuto 94 e la Fiorentina perse i suoi primi 2 punti della stagione.

Gol Addai in Fiorentina-Como — 21 settembre 2025, 4ª giornata di Serie A, con la Fiorentina che perde 1-2, in casa, contro il Como di Cesc Fabregas. In quell'occasione, ancora una volta i viola andarono avanti grazie alla rete di Mandragora dopo la respinta della barriera su una sua stessa punizione dal limite dell'area. Al 65' il pareggio della squadra lombarda, ancora una volta i viola colpiti su un colpo di testa di Kempf nato da una punizione dalla trequarti di Nico Paz. Poi, sempre al 94', il contropiede micidiale di Addai regala i tre punti al Como, con un Pongracic molto leggero nella marcatura che porta l'esterno fino all'altezza dell'area piccola e si fa saltare in maniera troppo semplice. In questa occasione, un punto perso dalla Fiorentina che fino a quel momento del campionato, con Pioli in panchina, aveva raccolto solamente due punti.

Gol Orban in Fiorentina-Verona — 15ª giornata di Serie A, i viola ospitano al Franchi il Verona di Zanetti e ancora una volta crollano in casa 1-2. Ospiti in vantaggio al 42' grazie alla rete di Orban, che si prende gioco di un De Gea posizionato malissimo nella sua porta, battendolo sul primo palo. al 69' i viola riescono a prendere una gara che sembrava maledetta grazie ad un autogol, ma al 93' ancora una volta Orban gela tutto lo stadio con la rete dei tre punti: in questa azione Fortini si perde Bernede su un fallo laterale, con il centrocampista che, caparbio, riesce a tenere il pallone in campo (situazione molto dubbia perché il pallone sembrava uscito) e a mettere dentro per l'attaccante gialloblù che anticipa Viti e fredda De Gea ancora sul primo palo. Anche in questo occasione viola beffati di un punto.

Gol Pedro in Lazio-Fiorentina — Lazio-Fiorentina, 19ª giornata di campionato, con i viola che giocano una grande prova all'Olimpico, soprattutto nel secondo tempo, ma si fanno beffare, come sempre, nel finale. Al 52' Cataldi porta in vantaggio i biancocelesti al 52', ma Gosens pareggia immediatamente i conti al 56'. Con l'astuzia e poi la freddezza dal dischetto al 89' di Gudmundsson la Fiorentina passa addirittura in vantaggio, ma un pastrocchio al 94' di Comuzzo in area, che tira giù Zaccagni, porta l'arbitro a fischiare un rigore anche alla Lazio, trasformato al 95' da Pedro. E con grande amarezza i viola perdono altri due punti che sarebbero potuti essere fondamentali, in quel momento.

Gol Nkunku in Fiorentina-Milan — Per la 20ª giornata di Serie A, arriva al Franchi il Milan di Allegri, con i viola che vengono salvati nel primo tempo da un super De Gea. Al 66' la Fiorentina passa avanti grazie ad un colpo di testa di Comuzzo su calcio d'angolo. Ma al 90', su una palla persa da Fagioli, i rossoneri pareggiano grazie a Nkunku. Anche in questa occasione è proprio Pietro Comuzzo a perdersi la marcatura dell'attaccante francese, che poi trafigge De Gea con un palo gol. Ancora una volta la Fiorentina perde due punti allo scadere, ricordando che si era resa immediatamente pericolosa con la clamorosa traversa di Brescianini e la parata di Maignan, subito dopo, su Kean.

Gol Maripan in Fiorentina-Torino — L'ultima volta che la Fiorentina ha perso punti fondamentali è proprio all'ultima giornata giocata, sempre al Franchi, contro il Torino. Al 26' i granata passano in vantaggio grazie alla rete di Casadei, inseritosi tutto solo in area di rigore, grazie all'errore di Dodò sulla linea difensiva per il fuorigioco. Pareggia i conti con un gran gol Solomon e poi ribalta la partita Moise Kean subito dopo. Poi, ancora una volta al 94', il minuto degli incubi viola, Maripan pareggia i conti, dopo essere stato lasciato tutto solo in area di rigore. Difficile capire perché c'era un giocatore come Parisi in marcatura su uno dei migliori colpitori di testa della squadra avversaria. Fiorentina che, per l'ennesima volta, si è fatta soffiare due punti da sotto il naso. Sommandoli tutti siamo a ben 10, oro in questo momento. L'unica speranza è che non siano fatali.