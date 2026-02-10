Fabbian, essere o non essere? Troppo trequartista a Bologna, poco mezzala a Firenze

Così Claudio Fenucci, Ad del Bologna, ne ha motivato la cessione. Alla base della scelta di lasciarlo partire dunque la poca duttilità tattica del classe 2003, anteposta alla versatilità di Simon Sohm, che come sappiamo ha fatto il percorso inverso da Firenze. E proprio nel corso della conferenza di presentazione di Sohm il Bologna, per bocca del suo dirigente, ha dato adito ad un equivoco tattico in seno alla Fiorentina. Fin dal suo arrivo, infatti, Vanoli sta impiegando Fabbian nella posizione di mezzala pura, nelle rotazioni che comprendono anche Ndour, Mandragora e Brescianini. Proprio il ruolo che, a sentire la sponda felsinea dell'Appennino, non potrebbe ricoprire con efficacia. Italiano infatti in stagione lo ha sempre impiegato come "alter ego" di Odgaard nel 4-2-3-1, alle spalle della punta. Lì come mostra la mappa realizzata da Sofascore, ha dato il meglio di sé come equilibratore e all'occorrenza coltellino per aprire la difesa avversaria.