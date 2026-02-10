La Gazzetta dello Sport torna ad analizzare sull'edizione odierna la direzione di gara di Colombo, arbitro di Fiorentina-Torino. Il suo arbitraggio è uno di quelli che finiranno all'interno di Open Var, in onda su Dazn. In particolare sotto la lente d'ingrandimento della rosea ci finisce un episodio che coinvolge Comuzzo.
la moviola
Gazzetta: Comuzzo graziato, il suo intervento era da rosso
L'impatto della scivolata nella zona di pericolo nella parte alta della caviglia. Comuzzo era da espulsione per la Moviola
Il difensore viola al 48' commette un'entrata, sulla destra, in scivolata su Aboukhlal: tacchetti in vetrina sulla caviglia alta, più da rosso che da giallo. L'impatto è nella zona di pericolo nella parte alta della caviglia. Colombo ha assegnato un calcio di punizione con una semplice ammonizione a Comuzzo. Manca il cartellino rosso, sentenzia Gazzetta.
