A 8 giorni dal suo arrivo a Firenze, Rugani prosegue il lavoro ad hoc sul campo: percorso personalizzato (concordato da staff tecnico e medico) per il difensore, arrivato da Torino con i postumi di un problema al polpaccio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Rugani lavora ancora a parte. CorSport: “Quando sarà convocato”
Corriere dello Sport
Rugani lavora ancora a parte. CorSport: “Quando sarà convocato”
La Fiorentina aspetta Rugani
Doppie sedute in questa prima settimana al Viola Park, con l'obiettivo di essere abile e arruolabile per la gara del 23 febbraio contro il Pisa. Ieri giornata libera per tutta la squadra, che da oggi comincerà a preparare la sfida di sabato contro il Como.
Per la Fiorentina doppia trasferta nel giro di pochi giorni: prima sulle rive del lago e poi a Bialystok contro lo Jagiellonia, primo in classifica nel campionato polacco. Per la gara d'andata del playoff di Conference (giovedì 19 febbraio ore 21), a disposizione circa 900 biglietti, con circa 500 tifosi viola previsti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA