Nazione: “Batistuta è tornato in Argentina. Fiorentina? Nessun contatto ufficiale”

Batistuta farà parte della Fiorentina?

Redazione VN 10 febbraio - 10:02

Solo il tempo dirà se le strade della Fiorentina e di Gabriel Omar Batistuta torneranno davvero a incrociarsi. Dopo le parole del “Re Leone” a Cronache di Spogliatoio, in cui ha espresso il desiderio di avere un ruolo di rappresentanza nel club e sottolineato di non essere mai stato contattato dalle ultime proprietà, non sono però seguiti nuovi contatti ufficiali. Batistuta, dopo aver festeggiato il compleanno a Firenze, è rientrato in Argentina e al momento non è chiaro quando tornerà.

Le sue dichiarazioni hanno comunque riacceso un dibattito che ciclicamente torna d’attualità. In passato, infatti, Batistuta aveva avuto contatti sia con la gestione Della Valle sia con quella Commisso: inviti, incontri esplorativi e occasioni mancate, senza mai arrivare a una collaborazione concreta. Nel 2019 l’ex bomber si era detto disponibile a un ruolo attivo, proponendosi come ambasciatore viola in Sudamerica, ma a fronte di un compenso ritenuto elevato.

Più recentemente, un invito a visitare il Viola Park non ha avuto seguito, lasciando la situazione in sospeso. Resta quindi una storia fatta di aperture, attese e distanze mai davvero colmate. Chissà che il centenario della Fiorentina non possa rappresentare finalmente l’occasione giusta per riavvicinare il club e uno dei suoi simboli più amati. Lo scrive la Nazione.