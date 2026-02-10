Nonostante un avvio di settimana pesante dopo un weekend che ha complicato la corsa salvezza, per Vanoli arriva almeno una notizia incoraggiante: l’infortunio di Albert Gudmundsson è meno grave del previsto. Gli esami hanno escluso lesioni serie alla caviglia sinistra e il fantasista islandese ha già iniziato il percorso di recupero, con buone possibilità di tornare a disposizione per la sfida di lunedì 23 contro il Pisa. La grande paura iniziale, vista anche la smorfia di dolore dopo il contrasto col Torino, si è quindi trasformata in uno stop lieve.
La Nazione
Nazione: “I due fattori che decideranno quando Gudmundsson tornerà in campo”
Prima del rientro, però, andranno valutati due aspetti fondamentali: i tempi di riassorbimento del gonfiore e la capacità del numero 10 di convivere con il fastidio residuo. Lo staff medico procederà con la massima cautela, ma la soglia del dolore elevata di Gudmundsson alimenta l’ottimismo in vista del derby. Fiducia, dunque, nel poter recuperare un elemento chiave proprio in una partita cruciale per il futuro della stagione.
La gara col Pisa potrebbe coincidere anche con il ritorno di Daniele Rugani, fermo da due mesi. Il difensore, arrivato a gennaio, si è allenato intensamente fin dal suo arrivo e dovrebbe rientrare dopo la partita di Como, con buone chance di convocazione per lo scontro diretto. Intanto la squadra riprende oggi gli allenamenti al Viola Park con una doppia seduta: sarà da qui che Vanoli inizierà a delineare le prime indicazioni di formazione per il prossimo impegno. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA