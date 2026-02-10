Nazione: “I due fattori che decideranno quando Gudmundsson tornerà in campo”

Nonostante un avvio di settimana pesante dopo un weekend che ha complicato la corsa salvezza, per Vanoli arriva almeno una notizia incoraggiante: l’infortunio di Albert Gudmundsson è meno grave del previsto. Gli esami hanno escluso lesioni serie alla caviglia sinistra e il fantasista islandese ha già iniziato il percorso di recupero, con buone possibilità di tornare a disposizione per la sfida di lunedì 23 contro il Pisa. La grande paura iniziale, vista anche la smorfia di dolore dopo il contrasto col Torino, si è quindi trasformata in uno stop lieve.