CorSport: “Fiorentina, cambia passo sennò la salvezza diventa complicata”

Al Viola Park è finito il tempo delle parole: niente più analisi, scuse o alibi. Da qui a fine stagione contano solo i punti, come chiarito anche da Fabio Paratici, che ha ricordato come questa situazione accompagnerà la Fiorentina fino all’ultima giornata del 24 maggio. La salvezza potrebbe decidersi solo allora e servirà restare agganciati alla realtà del campionato, senza illusioni né scorciatoie.

I numeri aiutano a fissare l’obiettivo: negli ultimi dieci anni la quota salvezza media è di circa 35 punti. Alla Fiorentina ne mancano 17 nelle restanti 14 partite. Il problema è la media attuale: 18 punti in 24 gare, pari a 0,75 a partita. Per salvarsi, i viola dovrebbero salire a 1,21 punti di media, migliorando del 50% il rendimento. Le combinazioni possibili esistono, ma tutte passano da un cambio netto di passo per una squadra che finora ha perso metà delle partite giocate.

La storia recente dice che tutto è ancora possibile: ci sono squadre che si sono salvate con meno punti di quelli attuali della Fiorentina e altre retrocesse con bottini superiori. Questo è l’unico vero appiglio per Vanoli e il gruppo. Ma i segnali sono preoccupanti: un solo punto nelle ultime quattro gare, eliminazione in Coppa Italia e un prossimo impegno durissimo contro un Como in corsa per l’Europa, peraltro senza Gudmundsson. Anche così, però, la Fiorentina deve alzare subito la propria media. Altrimenti il finale è facile da immaginare. Lo scrive il Corriere dello Sport.