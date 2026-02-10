Assenza Gudmundsson? La Fiorentina adesso ha comunque un valido piano alternativo che può arginare, senza scossoni, l'assenza del numero 10 impiegando subito Solomon sulla sinistra, lato in cui fra l'altro incide maggiormente.
Fiorentina senza Gudmundsson. Gazzetta: “Così Vanoli lo vorrà sostituire”
La Gazzetta dello Sport su Albert Gudmundsson
Harrison (o Parisi) sarà schierato dalla parte opposta, come già accaduto contro il Torino a gara in corso visto che, quando Gud è uscito per infortunio all'inizio del secondo tempo, Solomon è stato spostato da destra a sinistra.
A Como questa soluzione verrà utilizzata dall'inizio. Fra l'altro l'israeliano per il momento risulta l'acquisto più convincente del mercato di gennaio ed è riuscito pure ad andare in rete in due partite consecutive: prima in trasferta contro il Napoli e poi in casa con il Toro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
