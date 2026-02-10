Nazione: “In queste ultime 14 partite serve la mano di Fabio Paratici”

La corsa salvezza della Fiorentina

Redazione VN 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 08:28)

Alla Fiorentina restano quattordici partite per chiudere il campionato e conquistare una salvezza che oggi appare tutt’altro che scontata. Un vero e proprio conto alla rovescia carico di ansia e tensione, in cui ogni gara diventa un match point, soprattutto per una squadra che ha sempre faticato a fare ciò che conta di più: vincere. Senza un cambio netto di passo, il rischio è quello di rendere tutto terribilmente complicato.

L’obiettivo è uscire il prima possibile dalla zona calda, superando la linea rossa del quart’ultimo posto e lasciandosi alle spalle una lotta salvezza che genera paura e disagio. In questo senso, le prossime sette partite saranno decisive: è lì che la Fiorentina dovrà costruire la svolta, mostrando un volto completamente diverso rispetto a quello visto finora, dall’inizio della stagione a oggi.

Serviranno grinta, ambizione, orgoglio e tenacia tanto quanto la qualità tecnica: una squadra cinica e coraggiosa, non timorosa e bloccata dalla paura. Ed è proprio su questo risveglio psicologico che dovranno emergere i primi segnali del lavoro di Paratici, chiamato a dare a Vanoli e al gruppo gli strumenti giusti per “strappare” la stagione, risolvendo prima di tutto i problemi del presente prima ancora di pensare al futuro. Lo scrive la Nazione.