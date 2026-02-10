Firenze ha messo nel mirino Paolo Vanoli. Tante le critiche dopo il pareggio contro il Torino, soprattutto per le sue scelte dalla panchina. Secondo il Corriere Fiorentino però, parte dello spogliatoio condividerebbe queste idee, tanto da creare una situazione di malcontento:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “I capi d’accusa a Vanoli condivisi da parte dello spogliatoio viola”
Corriere Fiorentino
CorFio: “I capi d’accusa a Vanoli condivisi da parte dello spogliatoio viola”
Lo spogliatoio non condivide certi atteggiamenti di Paolo Vanoli
Ma non è solo questione di risultati, e la partita col Toro è forse il manifesto di tutti i suoi limiti. Il riferimento è ai cambi nel finale di gara che, uniti alla sua iper agitazione, non hanno fatto altro che trasmettere paura alla squadra. Ecco allora il passo indietro, l’arroccarsi in area di rigore, il tonfo nel finale. L’ennesimo della sua gestione, che ha fatto perdere definitivamente la pazienza prima di tutto ai tifosi. In tribuna (sabato al fischio finale in tantissimi gli urlavano di tutto), sui social, in radio. Un’ondata di malcontento, con una richiesta quasi unanime: esonero. Tra l’altro, ed è questo l’unico aspetto che conta ovviamente, alcuni di quei capi d’accusa sarebbero condivisi da parte dello spogliatoio e per questo, tanto per tornare da dove siamo partiti, la società gli ha si ribadito la fiducia, ma con un termine ben preciso: la partita col Pisa di lunedì 23 febbraio. Sarà quello, il Fiorentina-Lecce di Vanoli. Una partita da vincere (e non solo perché è un derby), senza se e senza ma, ben sapendo che qualsiasi altro risultato (ma occhio anche a eventuali accelerazioni in caso di sconfitta pesante a Como) gli sarebbe probabilmente fatale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA