CorFio: “La panchina di Vanoli ha una scadenza. Il termine scelto da Paratici”

Tuttavia i numeri parlano chiaro e mettono l’allenatore sotto accusa: dopo 14 partite la Fiorentina è ancora in zona retrocessione, con risultati deludenti fatti di poche vittorie, molti pareggi e troppe sconfitte. Il clima interno sta cambiando e ignorare la situazione sarebbe irreale, anche perché un futuro cambio in panchina appare solo rimandato, più che evitato.