CorFio: “La panchina di Vanoli ha una scadenza. Il termine scelto da Paratici”

La situazione della Fiorentina richiama un déjà vu inquietante: a pochi mesi dal caos di novembre, il club si ritrova in una posizione di classifica simile e con l’allenatore nuovamente in bilico. Nonostante l’arrivo di un nuovo dirigente con ampi poteri, la società continua a difendere Paolo Vanoli, ribadendogli fiducia pubblicamente e cercando di evitare decisioni drastiche nell’immediato.

Tuttavia i numeri parlano chiaro e mettono l’allenatore sotto accusa: dopo 14 partite la Fiorentina è ancora in zona retrocessione, con risultati deludenti fatti di poche vittorie, molti pareggi e troppe sconfitte. Il clima interno sta cambiando e ignorare la situazione sarebbe irreale, anche perché un futuro cambio in panchina appare solo rimandato, più che evitato.

A pesare non sono solo i risultati, ma anche la gestione delle partite, come dimostrato dal pareggio col Torino, dove cambi e atteggiamento hanno trasmesso insicurezza alla squadra. La pazienza dei tifosi è finita e anche parte dello spogliatoio sembra condividere alcune critiche. La fiducia della società ha ora una scadenza precisa: la sfida col Pisa del 23 febbraio, una gara da vincere a ogni costo, mentre resta aperto il grande interrogativo su chi potrebbe eventualmente prendere il posto di Vanoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

