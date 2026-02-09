Senza Gudmundsson, spazio a Solomon: la soluzione in vista del Como

Il Corriere Fiorentino su Solomon

Redazione VN 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 12:20)

In vista dell’assenza di Gudmundsson, la gara contro il Torino ha indicato in Solomon il principale candidato a prenderne il posto. Non solo per il secondo gol consecutivo in maglia viola, ma per l’impatto mostrato sulla sinistra, dove si è rivelato decisivo grazie alla capacità di saltare l’uomo e creare superiorità. La sua collocazione apre scenari interessanti anche a destra, con Parisi pronto a tornare titolare grazie al rientro di Gosens a sinistra, oppure con Harrison, reduce da un ingresso positivo culminato nell’assist per Kean.

Per Gudmundsson, invece, si tratta dell’ennesimo stop di un percorso in viola costellato di infortuni. Dopo due stagioni relativamente tranquille al Genoa, a Firenze le assenze sono aumentate fin dal suo arrivo: tra problemi muscolari e fisici vari, ha saltato 16 partite tra club e nazionale a cavallo tra 2024 e 2025, con ulteriori stop anche nella stagione successiva. Una sequenza che ha spesso condizionato la continuità tecnica della squadra.

Anche nell’annata in corso l’islandese è stato costretto a fermarsi più volte, sempre per problemi alla caviglia, con assenze che hanno coinciso con risultati negativi. Un quadro sfortunato non solo per il giocatore, ma anche per Vanoli, che rischia di dover rinunciare al talento e alla qualità del suo numero 10 già dalla sfida contro il Como di Fabregas, in un momento cruciale e delicatissimo della corsa salvezza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.