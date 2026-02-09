Repubblica su Vanoli: “Ha delle responsabilità e i cambi non sono all’altezza”

Oltre alle responsabilità della squadra, ci sono sicuramente anche quelle dell'allenatore Paolo Vanoli. Sette dei dieci punti persi nel recupero sono stati dilapidati sotto la sua gestione spesso per cambi non all’altezza. E sabato è avvenuto proprio questo, ma il tecnico ha ribadito che avrebbe rifatto i cambi poi risultati decisivi in negativo.
Vanoli ha totalizzato 14 punti in 14 partite, portandosi avanti alla media stabilita da Pioli, ma ciò non basta. Soprattutto perché l’inversione di tendenza tanto richiesta dal tecnico a livello mentale non è mai arrivata. Le sue indicazioni sembrano non essere arrivate alla squadra. Lo riporta La Repubblica.
