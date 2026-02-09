Tuttosport: “Un allenatore di Serie A ha chiesto Kean per l’attacco”

Il Milan si sta già guardando attorno alla ricerca di un attaccante da 15-20 gol da prendere in estate. Con Santi Gimenez destinato a fare i bagagli e il futuro incerto di Nkunku e Füllkrug, la dirigenza rossonera si è messa all'opera. Per evitare inciampi l'obiettivo è quello di arrivare ad un attaccante che conosca il campionato italiano.

Tra i preferiti c'è infatti Moise Kean, da tempo in orbita milanista con il dt Geoffrey Moncada che aveva provato a prenderlo tre anni fa. L'attaccante viola è il profilo perfetto: giovane e con ampi margini di miglioramento. Strapparlo alla Viola però sarà tutt’altro che semplice, al netto della clausola rescissoria da 62 milioni che si attiva e sarà valida dall’1 al 15 luglio. Allegri vorrebbe rincongiungersi con il giocatore che ha lanciato ai tempi della Juventus, difendendolo dai fischi anche in assenza di gol.