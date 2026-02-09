Il Milan si sta già guardando attorno alla ricerca di un attaccante da 15-20 gol da prendere in estate. Con Santi Gimenez destinato a fare i bagagli e il futuro incerto di Nkunku e Füllkrug, la dirigenza rossonera si è messa all'opera. Per evitare inciampi l'obiettivo è quello di arrivare ad un attaccante che conosca il campionato italiano.
Tuttosport: “Un allenatore di Serie A ha chiesto Kean per l’attacco”
Tra i preferiti c'è infatti Moise Kean, da tempo in orbita milanista con il dt Geoffrey Moncada che aveva provato a prenderlo tre anni fa. L'attaccante viola è il profilo perfetto: giovane e con ampi margini di miglioramento. Strapparlo alla Viola però sarà tutt’altro che semplice, al netto della clausola rescissoria da 62 milioni che si attiva e sarà valida dall’1 al 15 luglio. Allegri vorrebbe rincongiungersi con il giocatore che ha lanciato ai tempi della Juventus, difendendolo dai fischi anche in assenza di gol.
Oltre a lui c'è anche l'ex viola Dusan Vlahovic che l'agente Ristic vorrebbe provare a portare in rossonero. Ma l'entourage e il giocatore stesso vogliono portare l'ingaggio alla doppia cifra, per cui diventerà difficile per il Milan dal punto di vista economico. Sullo sfondo c'è anche Gabriel Jesus il cui contratto con l’Arsenal scade nel 2027 e al momento non si registrano sostanziali accelerazioni. Lo scrive Tuttosport.
