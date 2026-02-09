Repubblica: “Kean è ottimista, ma i nuovi arrivati non la pensano come lui”

Arrivati a febbraio il black out nella testa dei giocatori della Fiorentina è un dato allarmante. Non bastano più le parole o la partita successiva per migliorare. Tutta la squadra deve assumersi le proprie responsabilità. Ma se chi è dentro lo spogliatoio da inizio stagione vede il bicchiere mezzo pieno - Kean è ottimista e sostiene che è possibile fare bene e uscire dal basso - i nuovi arrivati hanno un'altra visione.