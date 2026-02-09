Repubblica: “Kean è ottimista, ma i nuovi arrivati non la pensano come lui”

In questo campionato la Fiorentina ha gettato via dieci punti a causa dei gol subiti oltre il novantesimo. Questa situazione ricorre dalla prima giornata di con la rete di Luperto al 94' in Cagliari-Fiorentina. Oltre a quei due punti persi, c'è anche un punto perso alla quarta giornata contro il Como ( gol di Addai al 94’), un altro punto gettato con il Verona a dicembre in uno scontro diretto che rischia di pesare carissimo (gol di Orban al 93’).
Nel nuovo anno le vittorie cestinate a Roma con la Lazio (gol di Pedro al 95’), con il Milan in casa (pareggio di Nkunku incassato al 90’) e quella con il Torino, gol di Maripan. Oggi quei dieci punti darebbero un aspetto diverso alla classifica. A ciò si aggiunge che la Fiorentina ha perso 22 punti da situazioni di vantaggio, la peggior squadra di Italia in questo aspetto.
Arrivati a febbraio il black out nella testa dei giocatori della Fiorentina è un dato allarmante. Non bastano più le parole o la partita successiva per migliorare. Tutta la squadra deve assumersi le proprie responsabilità. Ma se chi è dentro lo spogliatoio da inizio stagione vede il bicchiere mezzo pieno - Kean è ottimista e sostiene che è possibile fare bene e uscire dal basso - i nuovi arrivati hanno un'altra visione.
"Non so perché ci prende questo panico ma ci è successo altre volte, dobbiamo giocare la nostra partita e speriamo di sistemare questo aspetto. È una vergogna non aver portato a casa la vittoria". Queste le parole di Solomon che è ben conscio del problema, così come agli altri nuovi innesti.
