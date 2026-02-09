Fiorentina, 17 giocatori in prestito. CorFio: “Ecco cosa vuole fare Paratici”

La Fiorentina ha 17 giocatori in prestito. Anche questo sarà un tema dei prossimi mesi, con Fabio Paratici che dovrà gestire il tutto insieme ai suoi collaboratori:
Presente quindi, ma non solo. Va da sé infatti che il futuro dipenderà da come andrà a finire questa stagione ma struttura e organizzazione del club verranno sistemate comunque: Goretti sarà suo occhio e braccio operativo sul mercato, mentre a capo dell’area scouting ci sarà Lorenzo Giani a cui faranno riferimento decine di osservatori sparsi per Italia, Europa, Mondo, ognuno con la propria area di riferimento. La più grande novità è invece Moreno Zebi, responsabile dei calciatori in prestito. A lui quindi il compito di andare in visita, di contattare con tutti i giocatori che hanno momentaneamente lasciato la Fiorentina (17 in tutto, tra cui Beltran, Sohm, Nzola, Richardson e Valentini, ma anche Barak, Moreno e Infantino) tenendo un filo diretto sia con loro che con i club che li hanno accolti per poi far relazione a Paratici. Sarà lui poi a decidere che fare, anche se la sensazione è che il ds taglierà più fili possibili col passato, anche per alleggerire il monte ingaggi.
