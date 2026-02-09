CorSport: “I cambi di Paolo Vanoli che hanno lasciato tutti perplessi”

Il focus del Corriere dello Sport

Redazione VN 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 09:46)

La gestione dei cambi è diventata una componente centrale del risultato nelle partite moderne, soprattutto da quando le sostituzioni sono salite a cinque. In questo contesto, le scelte di Vanoli hanno spesso sollevato perplessità, sia per tempistiche sia per effetti. Fiorentina-Torino è solo l’ultimo caso di una serie che comprende anche decisioni discutibili in altre gare, come l’uscita di Gudmundsson al Maradona o i cambi nel finale contro il Cagliari, che hanno inciso negativamente sull’equilibrio della squadra.

Analizzando la gara col Torino, emerge una differenza netta nella lettura del match tra i due allenatori. Baroni ha utilizzato i cambi in modo progressivo e funzionale, modificando prima l’attacco e poi il centrocampo per aumentare peso e intensità, senza snaturare l’assetto. Vanoli, invece, dopo una fase in cui la Fiorentina reggeva bene pur producendo poco davanti, ha rivoluzionato la mediana togliendo insieme Mandragora e Brescianini per inserire Ndour e Fabbian, con quest’ultimo nuovamente adattato in un ruolo già rivelatosi problematico.

Nel finale, la scelta di abbassare ulteriormente il baricentro si è rivelata decisiva in senso negativo. L’ingresso di Ranieri per Solomon ha trasformato la difesa viola in una linea a cinque, con l’intento di proteggere l’area. L’effetto, però, è stato quello di concedere campo e iniziativa al Torino, che ha iniziato a spingere con continuità, soprattutto sulla fascia di Dodo. La pressione crescente ha portato alla punizione da cui è nato il pareggio di Maripan al 94’, confermando come una gestione difensiva eccessiva dei cambi abbia finito per favorire l’assedio avversario. Lo scrive il Corriere dello Sport.