Il Corriere Fiorentino si concentra sulle mosse future di Fabio Paratici, in particolare sui rinnovi. Torna in auge infatti, il futuro di Niccolò Fortini ma non solo. Anche il futuro di Paolo Vanoli è un tema:
Vanoli in bilico? CorFio: “Paratici lo vuole aiutare, nessuno lo vorrebbe cambiare”
Il punto sui rinnovi e sul futuro di Paolo Vanoli
E poi i rinnovi, ed in particolare quelli di Dodò e Fortini. «Ne avremo cura — ha detto presentandosi — perché sono due calciatori importanti». E se per il brasiliano i colloqui con gli agenti sono iniziati ancor prima del suo insediamento ufficiale, per il ragazzo Under 21 si tratta di ristabilire un rapporto come minimo sereno con il procuratore. Missione difficile ma non impossibile, e il fatto che a gennaio la richiesta per farlo partire sia sempre stato vicina ai 15 milioni è stata una prima dimostrazione di stima. Prima però, il campo. Cercando di aiutare un allenatore in difficoltà ma che nessuno vuole o vorrebbe cambiare prima della fine del campionato.
