Kean è tornato, ma non basta. CorSport: “La mira è da aggiustare”

La stagione della Fiorentina continua a seguire un copione ormai logoro: avvio complicato, schiaffo subito, reazione convincente e poi il blackout finale. Un film già visto troppe volte, con attori diversi ma lo stesso epilogo. Il rimpianto è il filo conduttore dell’annata, alimentato non solo dai finali horror ma anche dalla quantità di occasioni create e non sfruttate. Anche contro il Torino i viola avrebbero meritato di più, sia per le chance sprecate sia per i numeri (1,69 xG contro 0,88), ma nel calcio conta segnare, non andare vicini.