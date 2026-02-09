Gazzetta: “Fiorentina, senza blackout potevi essere in zona Europa”

La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina

Redazione VN 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 08:28)

Tribolare e lottare quando ha la partita in mano non è un gioco da ragazzi per la Fiorentina, che finora ha lasciato punti contro 8 squadre (Torino, Milan, Lazio, Sassuolo, Genoa, Roma, Como e Cagliari).

Senza tutti quei blackout la Viola ora sarebbe a 40 punti, in piena zona Europa. Invece si ritrova impantanata nella zona rossa e tra i motivi c'è proprio la difficoltà nel difendere il risultato, che va a braccetto con la facilità nel subire gol sul crepuscolo del match. Altri numeri aiutano a farsi un'idea della fragilità del gruppo di Paolo Vanoli: la Fiorentina ha buttato via 10 punti nei minuti di recupero.

Sei le partite incriminate: ai 2 punti di sabato sera col Toro si aggiungono quelli persi contro il Cagliari a fine agosto (pareggio di Luperto a un soffio dal gong), col Milan (rete di Nkunku) e con la Lazio (a segno Pedro), oltre al punto dilapidato col Como e quello con il Verona. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.