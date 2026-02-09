CorFio: “Paratici e la vita al VP. Ecco il nuovo messaggio alla squadra”

Paratici ha mandato un messaggio chiaro alla squadra

Redazione VN 9 febbraio - 08:02

L’arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina è all’insegna della presenza totale e della visione a lungo termine. Chi lo conosce sa che è un dirigente “bulimico” di calcio: vive il club senza pause, pensa continuamente a soluzioni e opportunità, ma senza agire d’istinto. Il suo metodo è fatto di studio, analisi e confronto costante, per cui chi si aspetta rivoluzioni immediate o scelte impulsive resterà deluso.

Nel breve periodo, però, la sua attenzione sarà tutta concentrata sulla squadra e su Paolo Vanoli. Paratici è noto per il contatto diretto e quotidiano con allenatore e giocatori: difficilmente salta un allenamento e anche a Firenze sarà una presenza fissa al Viola Park, diviso tra campo e ufficio. Vicino al gruppo nei momenti difficili, pronto a sostenere ma anche a farsi sentire quando serve, con parole di conforto o toni più duri a seconda delle necessità.

Dopo il pareggio amaro contro il Torino, la priorità sarà soprattutto mentale. Paratici cercherà di trasmettere calma e lucidità, allontanando ansia e paura senza negare le difficoltà del momento. Consapevolezza, spirito di sacrificio e disponibilità a soffrire: è questo il messaggio che il nuovo direttore sportivo vuole imprimere fin da subito alla sua Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.