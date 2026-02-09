Oggi gli esami per Gudmundsson: i possibili tempi di recupero

Lasciando il campo, Gudmundsson è comunque riuscito ad appoggiare il piede a terra. Il che potrebbe significare che il problema alla caviglia sia meno grave del previsto. Se il trauma fosse lieve basterebbero dieci giorni, altrimenti due settimane o più. Ieri chi ha preso parte alla sfida del Franchi ha sostenuto un allenamento di scarico, gli altri invece hanno svolto lavoro completo. Oggi i ragazzi di Paolo Vanoli avranno a disposizione ventiquattro ore di riposo per recuperare le energie in vista della gara di sabato col Como. Lo scrive il Corriere dello Sport.