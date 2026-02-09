Fiorentina, il veleno sta nella coda: per sorridere bisogna ripartire dalla fine

La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina

Redazione VN 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 07:26)

Il veleno sta nella coda e la Fiorentina ne sa qualcosa. Il destino della Viola resta appeso alla speranza ma deve fare i conti con la realtà: dopo 24 giornate la squadra è terzultima, a tre punti dal Lecce che ha ottenuto una vittoria preziosissima contro l'Udinese.

Perché la stagione abbia un epilogo felice bisogna ripartire proprio dalla fine. Il pari casalingo con il Toro è un po' lo specchio di un'annata disgraziata, con la squadra che va sotto, si rialza e poi si butta via, spesso nella parte conclusiva del match.

Non è la prima volta che succede e il dato che preoccupa di più sono i 22 punti persi da situazioni di vantaggio, 4 in più di quelli che la squadra ha conquistato finora in Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.