La Nazione

La provocazione: “Lavoro doppio per la difesa, anche di notte se necessario”

Redazione VN

La Nazione analizza dove Paolo Vanoli dovrebbe intervenire per risollevare la Fiorentina. Ecco la provocazione del noto quotidiano che parla di allenamenti notturni:

Le soluzioni tattiche. Questo (oltre a una discreta ritrovata condizione fisica) è forse il punto dove il Vanolismo ha girato meglio. Schema e uomini hanno evidenziato buone tracce, anche se il comparto difensivo continua a mettere in fila tante (troppe) lacune legate alle prestazioni mai continue dei singoli. Una volta sbaglia Pongracic, l'altra fallisce Dodo, quella successiva l'errore è di Comuzzo. Ecco, Vanoli deve sicuramente fare un lavoro doppio sui difensori e sulla difesa. Allenamenti con gli straordinari. Magari anche di notte.

