La Nazione analizza dove Paolo Vanoli dovrebbe intervenire per risollevare la Fiorentina. Ecco la provocazione del noto quotidiano che parla di allenamenti notturni:
La provocazione: "Lavoro doppio per la difesa, anche di notte se necessario"
La Nazione
La provocazione: “Lavoro doppio per la difesa, anche di notte se necessario”
Nazione sulla difesa
Le soluzioni tattiche. Questo (oltre a una discreta ritrovata condizione fisica) è forse il punto dove il Vanolismo ha girato meglio. Schema e uomini hanno evidenziato buone tracce, anche se il comparto difensivo continua a mettere in fila tante (troppe) lacune legate alle prestazioni mai continue dei singoli. Una volta sbaglia Pongracic, l'altra fallisce Dodo, quella successiva l'errore è di Comuzzo. Ecco, Vanoli deve sicuramente fare un lavoro doppio sui difensori e sulla difesa. Allenamenti con gli straordinari. Magari anche di notte.
