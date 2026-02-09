La Nazione si sofferma su Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina è finito al centro della critica fiorentina dopo il pareggio col Torino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Vanoli: “Si rimetta in carreggiata correggendo un bel po’ di cose”
La Nazione
Nazione su Vanoli: “Si rimetta in carreggiata correggendo un bel po’ di cose”
Vanoli e le responsabilità della Fiorentina
La paura, le soluzioni tattiche, i cambi in corsa. Sul diario dei compiti da fare a casa di Paolo Vanoli gli appunti sono questi. Appunti indispensabili per raggiungere l'obiettivo di chiudere la stagione superando l'esame della salvezza. Sì, magari anche soltanto con il voto più basso. Basterà, insomma, raggiungere la sufficienza. Punto. Poi si vedrà. Anzi, sarà Fabio Paratici a vedere il da farsi in prospettiva futura. Il presente però, dice soprattutto una cosa che la salvezza della Fiorentina passa dalle mani, dalla testa e dalle mosse di Vanoli che appunto - dopo il pari choc subito con il Torino (subito, appunto e quindi da considerare un nuovo passo falso) - Vanoli, dicevamo, dovrà rimettere e rimettersi in carreggiata corregendo un bel po' di (sue) cose.
© RIPRODUZIONE RISERVATA