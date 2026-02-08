Fiorentina, atteggiamento giusto e reazione. Ma anche i soliti errori

La Fiorentina ha mostrato sprazzi di buon atteggiamento ma è ricaduta negli stessi errori. Ora deve andare avanti gara per gara.

Ci sono anche aspetti positivi nel 2-2 contro il Torino, come per esempio l'atteggiamento messo in campo dalla Fiorentina. È vero, restano tante cose da correggere, ma - scrive Repubblica - è piaciuta la reazione allo svantaggio fino al ribaltamento del risultato. Alla fine sono due punti persi, considerando un po' tutto. Il ritorno di Kean (anche al gol) è fondamentale anche per l'apporto in campo e magari può essere un segnale.

Vanoli e quei cambi incriminati — Ma stavolta la colpa è soprattutto di Vanoli: le scelte finali hanno fatto rinvigorire un Torino che sembrava in sordina. Ora il tecnico deve riflettere sulle sue scelte: primo tempo troppo rinunciatario, un erroraccio sul primo gol, poi il finale. La Fiorentina ha ancora molto da fare, ma la salvezza resta alla portata: servirebbero un po' di continuità e magari pure qualche guizzo. Un passo alla volta, a patto che tutti remino nella stessa direzione.