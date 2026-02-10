Emissari del Milan al Franchi per Kean, ma Cardinale vuole trattare sul prezzo

Kean rappresenta un profilo ideale per il progetto rossonero: giovane, già con esperienza internazionale e ancora con margini di crescita. A spingere forte per il suo nome è proprio Allegri, che lo conosce bene per averlo lanciato alla Juventus sia in Serie A che in Champions League. Tra tecnico e giocatore c’è stima reciproca, nata anche nei momenti difficili vissuti insieme in bianconero, e non è escluso che le loro strade possano incrociarsi di nuovo.

L’interesse del Milan è concreto e nei mesi scorsi ci sono già stati contatti esplorativi con l’entourage del giocatore. Kean ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida nei primi quindici giorni di luglio, ma la sensazione è che il Diavolo proverà a trattare direttamente con la Fiorentina per abbassare le richieste. Una cifra così alta per un solo cartellino appare complicata, anche se il club potrà contare su diverse entrate. Per ora è solo l’inizio, ma la candidatura di Kean sta prendendo sempre più peso nel casting rossonero per il centravanti del futuro. Lo scrive Tuttosport.