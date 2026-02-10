Nella giornata di ieri, la Fiorentina ha comunicato il report medico di Albert Gudmundsson.I controlli hanno scongiurato possibili lesioni al tendine della caviglia e Vanoli può sorridere.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa “Gudmundsson può esserci a Como”: Fiorentina, senti il parere del dottor Manzuoli
Corriere dello Sport
“Gudmundsson può esserci a Como”: Fiorentina, senti il parere del dottor Manzuoli
Il parere dell'ex medico della Fiorentina
Il Corriere dello Sport ha intervistato il dottor Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina, che ha commentato i risultati con grande ottimismo:
È tutto molto positivo. Il trauma distorsivo non ha determinato lesioni a livello di legamenti, dunque i tempi di recupero dovrebbero essere veloci. In questi casi si può recuperare anche nel giro di una settimana. Poi dipende anche da come è il dolore. Ci può essere un po' di edema dell'osso. Esserci a Como? Considerando che potrebbe bastare una settimana, è verosimile. In caso di lesione, come fu per Nuno Gomes, sarebbe servito invece un mese
© RIPRODUZIONE RISERVATA