Lo spauracchio Como all'orizzonte per la Fiorentina, ma per gli uomini di Fabregas non è ancora tempo di pensare alla sfida di sabato contro i gigliati. Questa sera in palio per i lariani c'è un pezzo di storia da provare a conquistare: ovvero una semifinale di Coppa Italia da contendere al Napoli al Maradona.
Fiorentina, ci risiamo: di nuovo il Como, la bestia nera di Vanoli
Paz e compagni tenteranno l'impresa in trasferta dopo aver già fatto fuori proprio la squadra di Vanoli lo scorso 27 gennaio. Un partita sbloccata da Piccoli, vinta poi nella ripresa senza troppi affanni. Noti i problemi di formazione di Conte, ma anche Fabregas dovrebbe ricorrere al turnover in vista della partita contro la Fiorentina. Perché il sogno Champions è ancora vivo e comunque in generale c'è l'obiettivo di strappare un pass europeo per la prossima stagione. Ma la Coppa Italia è una grande occasione per continuare il percorso di crescita.
La Fiorentina, di contro, dovrà provare a sfruttare la stanchezza del Como, di certo non abituato al doppio impegno settimanale. A 'Sinigaglia', tra l'altro, la squadra viola sarà sola. In attesa della decisione del Tar sul ricorso presentato, le trasferte in Serie A restano vietate fino al termine della stagione. Il Como gioca a Napoli, stasera, dicevamo, ed esattamente la partita e la trasferta che avrebbero dovuto affrontare i viola se avessero passato il turno di coppa. Una serie di incroci-intrecci che raccontanto, anche questi, a loro modom il momento no della squadra di Firenze. Lo scrive la Nazione.
