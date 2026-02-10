Fiorentina, ci risiamo: di nuovo il Como, la bestia nera di Vanoli

Paz e compagni tenteranno l'impresa in trasferta dopo aver già fatto fuori proprio la squadra di Vanoli lo scorso 27 gennaio. Un partita sbloccata da Piccoli, vinta poi nella ripresa senza troppi affanni. Noti i problemi di formazione di Conte, ma anche Fabregas dovrebbe ricorrere al turnover in vista della partita contro la Fiorentina. Perché il sogno Champions è ancora vivo e comunque in generale c'è l'obiettivo di strappare un pass europeo per la prossima stagione. Ma la Coppa Italia è una grande occasione per continuare il percorso di crescita.