Rugani non si ferma mai: ogni giorno doppia seduta al Viola Park

La Gazzetta su Rugani
Da quando è arrivato a Firenze, Daniele Rugani non si è fermato un attimo: ha effettuato ogni giorno doppia seduta di lavoro e si è allenato anche ieri, quando tutta la squadra era libera.

L'obiettivo del difensore ex Juve è quello di tornare a disposizione il prima possibile perché sta recuperando la condizione atletica, dopo un infortunio. In settimana è attesa anche la sua presentazione ufficiale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

