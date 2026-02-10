Da quando è arrivato a Firenze, Daniele Rugani non si è fermato un attimo: ha effettuato ogni giorno doppia seduta di lavoro e si è allenato anche ieri, quando tutta la squadra era libera.
Viola News
VIOLA NEWS news viola stampa Rugani non si ferma mai: ogni giorno doppia seduta al Viola Park
Gazzetta dello Sport
Rugani non si ferma mai: ogni giorno doppia seduta al Viola Park
La Gazzetta su Rugani
L'obiettivo del difensore ex Juve è quello di tornare a disposizione il prima possibile perché sta recuperando la condizione atletica, dopo un infortunio. In settimana è attesa anche la sua presentazione ufficiale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
