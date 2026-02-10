Fiorentina, ci provano anche i numeri: la salvezza secondo l’algoritmo

Il Predictor Opta, l’algoritmo che stima i risultati della stagione simulando migliaia di volte il calendario, e basandosi su serie storiche e variabili sullo stato di forma delle squadre, collocava la Fiorentina in ben altra posizione di classifica.

A questo punto della stagione, infatti, gli expected points della Viola (34,5) avrebbero garantito l’ottavo posto in una classifica più corta nella quale, ad esempio, l’Inter sarebbe in testa con 51 punti invece che 58.

Le ultime tre per inciso sarebbero, secondo la previsione, Cagliari, Cremonese e Lecce. Non è andata esattamente così. C’è poi la proiezione finale che porta la Fiorentina in salvo con 35,68 punti, davanti a Lecce, Pisa e Verona. L’algoritmo ci crede. Lo scrive il Corriere dello Sport.