Albert Gudmundsson ha lasciato il campo nel secondo tempo di Fiorentina-Torino accompagnato dai sanitari viola. Il numero 10 ha subito un brutto contrasto sulla caviglia sinistra.
Gudmundsson, la Fiorentina sorride: “Escluse lesioni alla caviglia”
Le condizioni di Albert Gudmundsson
Nella giornata di ieri, il giocatore si è sottoposto a dei controlli specifici e la Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito le condizioni del giocatore:
ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni.
