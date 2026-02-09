Gudmundsson, la Fiorentina sorride: “Escluse lesioni alla caviglia”

Albert Gudmundsson ha lasciato il campo nel secondo tempo di Fiorentina-Torino accompagnato dai sanitari viola. Il numero 10 ha subito un brutto contrasto sulla caviglia sinistra.

Nella giornata di ieri, il giocatore si è sottoposto a dei controlli specifici e la Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito le condizioni del giocatore: