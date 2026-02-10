Fiorentina-Pisa sembra essere la sfida decisiva per il futuro di Paolo Vanolisulla panchina viola. Ma i piani di Fabio Paratici sarebbero ben altri, con il tecnico granata che avrebbe la fiducia dell'ex Juventus. Ecco il punto del Corriere Fiorentino:
CorFio: “Ecco quando Paratici vorrebbe cambiare allenatore. Ha una speranza”
Che richiama alla mente cose già viste, già vissute e sperimentate. In due parole: déjà vu. Tre mesi dopo quell’allucinante primo weekend di novembre, con le dimissioni di Pradè alla vigilia della sfida chiave col Lecce e l’esonero di Pioli subito dopo, la Fiorentina si ritrova in una situazione magari non identica (c’è un dirigente nuovo, appena arrivato, e con poteri che forse nessun altro prima di lui con questa proprietà se si esclude lo scomparso Joe Barone) ma tremendamente simile per quanto riguarda classifica e, novità delle ultime ore nemmeno così sorprendente, posizione dell’allenatore. Premessa: la società ha sempre difeso Paolo Vanoli e cercherà di farlo fino alla fine. «Conosco il mister e il suo modo di lavorare — diceva Paratici nella conferenza stampa di presentazione — è molto energico, preparato, cura i dettagli, sta facendo un ottimo lavoro e ho fiducia in lui e nel suo staff». Parole ribadite sabato prima dell’amaro pareggio con il Torino, quando lo stesso ds ha definito «bravissimo» l’allenatore. La speranza insomma, è quella di non dover arrivare a decisioni drastiche, rimandando alla prossima estate un cambiamento che a questo punto soltanto qualcosa di oggettivamente impensabile potrebbe evitare. Perché è normale che un dirigente come l’ex Juventus voglia mettere un (suo) marchio forte su una figura come quella del tecnico e perché, altro aspetto da non sottolineare, al momento non è che il panorama sia particolarmente ricco di allenatori da chiamare
