Il Como conquista una clamorosa semifinale di Coppa Italia battendo il Napoli ai calci di rigore in una partita segnata da episodi controversi, in particolare per un giallo a Jacobo Ramon che ha scatenato le proteste dell’allenatore partenopeo Antonio Conte, particolarmente nervso snche nel post gara.
Conte una furia contro l'arbitro Manganiello: "Testa di c***o"
Scene poco edificanti che arrivano dalla sfida di Coppa Italia di ieri sera
Il tecnico, ripreso dalle telecamere, non ha trattenuto la rabbia: “Non l'ha dato. Ma almeno vai a vederlo, testa di cazzo, ma almeno vai a vederlo, no? Cazzo”, e rivolgendosi al quarto uomo Ayroldi ha continuato: “Almeno la va a vedere, poi se non c'è, non è rosso. Ma che cazzo, al VAR questo qui lo controlla e poi chiama”.
