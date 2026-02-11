Conte una furia contro l’arbitro Manganiello: “Testa di c***o”

Viola News
Scene poco edificanti che arrivano dalla sfida di Coppa Italia di ieri sera
Redazione VN

Il Como conquista una clamorosa semifinale di Coppa Italia battendo il Napoli ai calci di rigore in una partita segnata da episodi controversi, in particolare per un giallo a Jacobo Ramon che ha scatenato le proteste dell’allenatore partenopeo Antonio Conte, particolarmente nervso snche nel post gara.

Il tecnico, ripreso dalle telecamere, non ha trattenuto la rabbia: “Non l'ha dato. Ma almeno vai a vederlo, testa di cazzo, ma almeno vai a vederlo, no? Cazzo”, e rivolgendosi al quarto uomo Ayroldi ha continuato: “Almeno la va a vedere, poi se non c'è, non è rosso. Ma che cazzo, al VAR questo qui lo controlla e poi chiama”.

