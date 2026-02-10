Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Restyling Dall’Ara, il progetto si blocca: Comune e Bologna si tirano indietro

altre news

Restyling Dall’Ara, il progetto si blocca: Comune e Bologna si tirano indietro

Restyling Dall’Ara, il progetto si blocca: Comune e Bologna si tirano indietro - immagine 1
Per il momento lo stadio del capoluogo emiliano resta così com'è
Redazione VN

Forse ha davvero ragione il presidente dell'Inter, Beppe Marotta: "Non è facile muoversi in Italia per fare uno stadio nuovo ed infatti siamo gli ultimi in Europa". Lo sanno bene a Bologna, visto che è notizia di queste ore il blocco del progetto per il restyling del Dall'Ara. Come riporta tuttomercatoweb.com, il club rossoblù avrebbe dovuto investire 100 milioni ed il Comune 40 per realizzare la ristrutturazione, ma tutto il discorso è stato bloccato.

La giunta nella giornata odierna ha decretato il passo indietro: il budget per i lavori, infatti, è schizzato verso l'alto a causa dell'incremento del costo delle materie prime, passando dai 140 milioni previsti inizialmente a oltre 230. Un impegno economico che né il Comune né il Bologna possono permettersi. Dunque ecco lo stop al progetto, con la società felsinea che adesso si sta guardando intorno per trovare nuovi investitori.

Leggi anche
Fiorentina-Pisa: le regole d’accesso per i tifosi pisani al Franchi
Lotito per lo stadio guarda a Firenze: “Progetto del Flaminio come il Franchi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA