Restyling Dall’Ara, il progetto si blocca: Comune e Bologna si tirano indietro

Forse ha davvero ragione il presidente dell'Inter, Beppe Marotta: "Non è facile muoversi in Italia per fare uno stadio nuovo ed infatti siamo gli ultimi in Europa". Lo sanno bene a Bologna, visto che è notizia di queste ore il blocco del progetto per il restyling del Dall'Ara. Come riporta tuttomercatoweb.com, il club rossoblù avrebbe dovuto investire 100 milioni ed il Comune 40 per realizzare la ristrutturazione, ma tutto il discorso è stato bloccato.