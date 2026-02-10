Forse ha davvero ragione il presidente dell'Inter, Beppe Marotta: "Non è facile muoversi in Italia per fare uno stadio nuovo ed infatti siamo gli ultimi in Europa". Lo sanno bene a Bologna, visto che è notizia di queste ore il blocco del progetto per il restyling del Dall'Ara. Come riporta tuttomercatoweb.com, il club rossoblù avrebbe dovuto investire 100 milioni ed il Comune 40 per realizzare la ristrutturazione, ma tutto il discorso è stato bloccato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Restyling Dall’Ara, il progetto si blocca: Comune e Bologna si tirano indietro
altre news
Restyling Dall’Ara, il progetto si blocca: Comune e Bologna si tirano indietro
Per il momento lo stadio del capoluogo emiliano resta così com'è
La giunta nella giornata odierna ha decretato il passo indietro: il budget per i lavori, infatti, è schizzato verso l'alto a causa dell'incremento del costo delle materie prime, passando dai 140 milioni previsti inizialmente a oltre 230. Un impegno economico che né il Comune né il Bologna possono permettersi. Dunque ecco lo stop al progetto, con la società felsinea che adesso si sta guardando intorno per trovare nuovi investitori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA