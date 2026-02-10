Marotta: “Stadi? In Italia siamo gli ultimi. Non è facile muoversi”

Il problema delle infrastrutture è stata una delle battaglie di Rocco Commisso . Tante sono le società che stanno riscontrando delle difficoltà nella realizzazione dei nuovi stadi. Beppe Marotta a Dazn ha detto la sua sul tema:

"Negli ultimi 20 anni sono stati creati in Europa circa 250 stadi nuovi di cui solo 6 ristrutturati o creati, due per esempio quello di Udine e quello dell'Atalanta in Italia. Quindi questo la dice lunga su come noi abbiamo considerato quello che invece è il cuore essenziale di ogni club. Noi siamo fanalino di coda perché sia Milan che Inter riescono a realizzare come ricavi in una stagione normale circa 80 milioni cada uno"