Gasperini, ma che dici: “Alcuni club hanno ex arbitri per insegnare a simulare”

Il tema degli errori arbitrali è sempre più attuale in Serie A. Daniele De Rossi, dopo Genoa-Napoli, si è sfogato duramente per l'utilizzo del Var. L'ex Roma però non è l'unico allenatore che commenta questa situazione.
La denuncia di Gasperini
Anche Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha trattato l'argomento. Non solo, ha denunciato un aspetto che se vero, avrebbe del clamoroso:
Alcuni club hanno preso ex arbitri che insegnano a simulare. Non solo la Roma, tutte quante le squadre. Non è una questione che riguarda il favore di una o di un'altra. Penso che noi come allenatori, lui è uno dei più giovani, probabilmente abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso esattamente come Daniele De Rossi e tutti gli allenatori che sento. Non è possibile, questo tipo di calcio non piace a noi, ma probabilmente non piace neanche al pubblico. C'è veramente della grande confusione, è bruttissimo vedere partite con cartellini strani che condizionano le gare, con rigori che il pubblico non vede. Se ne parla da un po'. Con delle simulazioni ormai evidenti, giocatori che si mettono le mani in faccia quando vengono toccati. Con delle panchine che saltano per aria, che cominciano a provocare o a fare caciara sugli arbitri. Probabilmente dobbiamo essere anche noi allenatori a cercare di fare qualcosa di utile
